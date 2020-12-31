Разочарования года. Эксперты назвали худших глав регионов 2020

В антирейтинг попали коммунист, либерал-демократ и бывший кикбоксер.

В череде рейтингов 2020 нельзя обойтись и без слова «анти». «Политика Сегодня» разобралась, кто из числа губернаторов стал самым слабым звеном в уходящем году.

Интересно, что при всем богатстве выбора в большинстве антирейтингов мелькают одни и те же фамилии. Так, в Национальном рейтинге глав российских регионов в качестве отстающих значатся имена губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, главы Хакасии Валентина Коновалова и руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Разумеется, пандемия коронавируса, которая привела к подчас кардинальному в некоторых отраслях экономическому спаду и резкому падению уровня жизни граждан, не могла не привести и к сложностям управления. Но и в этих условиях некоторые лидеры показали себя эффективными «антикризисными менеджерами». А некоторые нет.

В другой версии обоз отстающих губернаторов выглядит иначе. Видимо, от предпочтений авторов топов зависит многое. На портале «губернаторы.ру», в рейтинге, громко названном «Народным», в тройке «двоечников» видим уже других. Это глава Дагестана Сергей Меликов, «экстренный» руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев и мурманский губернатор Андрей Чибис.

Мы сами писали в течение года о губернаторах, над которыми занесли кадровый дамоклов меч, и некоторые, действительно, были отправлены в отставку. Да, без последующих уголовных разбирательств, как в случае с Леонидом Маркеловым в Марий Эл, а значит, отставка вроде даже «почетная». Но сам факт ухода говорит: в регионе что-то пошло не так.

Так, в минувшем году состоялись отставки политических тяжеловесов. Покинул свой пост Глава Мордовии Владимир Волков. Патриарх, аксакал. Он возглавлял регион, начиная с 2012 года, а ранее, с 1995 года — еще и руководил правительством региона. При нем в Мордовии выросло несколько поколений, которые не знали другого лидера.

Эксперты, как им положено, назвали отставку Волкова «ожидаемой». И объяснили это тем, что некоторые масштабные задачи, поставленные перед субъектом федеральными властями, выполнить не удалось. А за такими ошибками, как показывает жизнь, следуют жесткие оргвыводы.

Тренд на омоложение власти на уровне губернаторов, заданный в последнее время, затронул и другого высокопоставленного пенсионера — Евгения Савченко. Он руководил Белгородской областью 27 лет, что является всероссийским рекордом выживаемости во власти. И хотя внешне регион считался благополучным, пришло время уступить дорогу. Ну, а социальные проблемы, при необходимости, можно найти и в раю.

Интересно, что в личных рейтингах наших экспертов также есть разночтения, вплоть до противоположных. Руководитель «Бакстер групп» Дмитрий Гусев поставил губернатора Архангельской области Александра Цыбульского в число лучших, а политический консультант Вадим Березиков — в ряд неудачников. Гусев полагает, что Цыбульский ничего, кроме негатива из ситуации с объединением НАО и Архангельской области не вынес.

«Более того, с настойчивостью, достойной более хорошего применения, до последнего времени он твердит о "необходимости объединения". Ну, а то, как ликвидировалась вспышка "короны" в Северодвинске, промышленном центре, втором по величине городе Поморья, и вовсе должно войти в учебники в главу “Чего не нужно делать главе региона в период пандемии”. И хотя Цыбульский выиграл выборы, это, скорее, хорошая работа его политических консультантов и технологов», — говорит Гусев.

К лидерам антирейтинга эксперт отнес и Валентина Коновалова. Молодой коммунист, неожиданно для многих выигравший выборы в прошлом году, сегодня не справляется с тем количеством обещаний, так щедро розданных во время предвыборной кампании — напомнил Вадим Березиков.

В топ антирейтинга Коновалова загоняли и чехарда в органах власти, и история с мусорными тарифами, которую удалось решить исключительно с помощью федеральной антимонопольной службы. На тяжелую ситуацию в здравоохранении депрессивного региона естественно наложилась еще и пандемия, да так, что в республику вынужден был приехать сибирский полпред президента Сергей Меняйло, чтобы в ручном режиме решать проблемы борьбы с коронавирусом.

К аутсайдерам эксперт отнес и Бату Хасикова, официального лидера Калмыкии, который уже стал притчей во языцех в околополитических кругах. Это единственный глава региона, который сумел поссориться сразу со всеми органами региональной власти.

Напомним, что сентябре в Калмыкии разразился политический кризис: руководители всех трех фракций Народного Хурала (парламента), включая «Единую Россию», написали Владимиру Путину открытое письмо. Они утверждали, что Хасиков не справляется с ситуацией и «дискредитирует курс Президента».

«Сколь бы анекдотичной ни была ситуация с письмом, но этот анекдот не выглядит смешным для жителей Калмыкии, которые чаще вспоминают поговорку про то, что паны дерутся, а у мужиков чубы трещат», — считает Вадим Березиков.

А вот известный политолог Евгений Минченко в числе проблемных региональных «хозяев» назвал двух ставленников оппозиционных партий — главу Хакасии Валентина Коновалова и губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Понятно, что они находятся под очень серьезным прессингом, но, в общем-то, и сами не демонстрируют высокого уровня эффективности — считает эксперт.

«Михаил Дегтярев в Хабаровском крае, как видно, не взлетел и имеет серьезные имиджевые проблемы. Бату Хасиков в Калмыкии, по-моему, столкнулся с достаточно серьезным внутриэлитным сопротивлением. Ну и очень проблемная ситуация у Сергея Морозова в Ульяновской области», — полагает наш собеседник.

А вот знаток российской политики Дмитрий Гусев даже не стал называть худших губернаторов вообще и не захотел говорить плохого «ничего и ни про кого». Эксперт напомнил, какой сейчас день на календаре: