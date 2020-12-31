Петербургская полиция задержала актеров в форме спецназа

Полицейские доставили в отделение двух артистов, организовавших нападение на жителей Санкт-Петербурга в униформе сотрудников силовых структур.

Полицейские доставили в отделение двух артистов, организовавших нападение на жителей Санкт-Петербурга в униформе сотрудников силовых структур.

Оперативники провели спецмероприятие по задержанию злоумышленников после жалобы на "шоу", кульминацией которого становился захват людей, передает телеканал "360".

Очевидцы рассказали, что представители одной из частных компаний проводили уличный спектакль. Предполагается, что за определенную сумму клиент получал "незабываемые впечатления", выступая в роли объекта захвата.

Автобус с сотрудниками псевдоспецназа заблокировали на территории АЗС на проспекте Шаумяна. Двух задержанных доставили в отделение полиции, где с ними проводят беседу. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося и возможные причастные лица.