Депутат Жириновский предложил новое место для скандальной "Аленки"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил новое место для установки скульптуры Аленки. Ее могут поставить на одном из партийных объектов.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил новое место для установки скульптуры Аленки. Ее могут поставить на одном из партийных объектов.

Памятник в селе Новая Аленовка появился 18 декабря в честь 250-летия населенного пункта. Внешний вид композиции спровоцировал скандал. Местные жители раскритиковали исполнение сказочной героини и попросили убрать скульптуру. Администрация вскоре демонтировала "Аленку".

Владимир Жириновский заявил, что женщина не обязана соответствовать стандартам красоты. Его партия готова забрать скульптуру и поставить во дворе Института мировых цивилизаций. Депутат даже повесил на двери кабинета фотографию памятника.