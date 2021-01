Циничный «Лорд Хо-Хо». Как Уильям Джойс стал изменником Англии по ошибке

3 января 1946 года в Великобритании был казнен нацистский пропагандист Уильям Джойс.

«Говорит Германия, говорит Германия...» — так в период Второй мировой войны начиналась нацистская пропагандистская радиопередача на английском языке. Ее ведущий Уильям Джойс, известный как «Лорд Хо-Хо», девять раз в сутки выходил в эфир, рассказывая о текущих новостях.

После окончания войны ему вынесли смертный приговор, обвинив в сотрудничестве с нацистами. До сих пор многие британцы полагают, что наказание было чрезмерным. Ведь «Лорд Хо-Хо» даже не был гражданином Соединенного Королевства.

Однако британские власти были непреклонны в своем решении. 3 января 1946 года бывшего гражданина США, а позже Германии казнили за измену британской короне.

Как американец оказался британцем

Будущий нацистский пропагандист родился в Нью-Йорке в семье ирландца и англичанки. Его родители успели прочно обосноваться в США, получив американское гражданство еще до рождения Джойса.

Впрочем, Новый Свет Джойс наблюдал недолго: уже через три года семья решила вернуться в Ирландию. Поскольку отец Уильяма был убежденным сторонником идеи о том, чтобы Ирландия оставалась в составе Великобритании, юного Джойса отправили учиться в Лондон.

В столице Соединенного Королевства Уильям окончил школу, а затем — университет, получив диплом историка. В то время в Англии зарождался британский фашизм — политическая сила, которая противостояла набирающему обороты рабочему движению.

После учебы Джойс работал в штате консервативной партии, однако вскоре перешел в Британский союз фашистов, где стал штатным пропагандистом. По сути, он был правой рукой английского аристократа Освальда Мосли — основателя этой самой многочисленной и агрессивной фашистской организации на Британских островах.

В 1937 году из-за ряда политических неудач союз был вынужден сократить часть сотрудников, в числе которых оказался и Джойс. Впрочем, на этом британский американец не остановился, а, напротив, пошел еще дальше, организовав собственную Национал-социалистическую лигу.

Справедливости ради, стоит заметить, что она не пользовалась большой популярностью. Состав партии был в разы меньше, чем в поредевшем Британском фашистском союзе. Однако сторонники антисемитских и антикапиталистических идей все же нашлись.

Из-за угрозы возможного ареста в конце августа 1939 года Джойса и его жену Маргарет ждал очередной переезд — только теперь из Англии в Германию. Тогда супружеской паре сообщили, что в случае войны британские фашисты будут интернированы как пособники врага.

В то время, чтобы выехать из Соединенного Королевства, необходимо было оформить паспорт, подав прошение на имя монарха. Первое удостоверение личности Джойс получил еще в 1933 году на основании того, что он был якобы «британским поданным с момента рождения». Несмотря на то, что информация была заведомо ложной, паспорт ему все же вручили — по недосмотру.

При дальнейшем продлении действия паспорта сведения о гражданстве пропагандиста не проверялись вовсе. Так, урожденный американец по документам оказался британцем.

«Лорд Хо-Хо»

Спустя две недели после начала Второй мировой войны в эфир Международного берлинского радио вышла передача «Говорит Германия». Эта новостная программа, вещавшая на английском языке, была нацелена на информирование военных, гражданское население Великобритании и ее союзников.

Передача предлагала слушателям эксклюзивные подробности, доступные «из тыла врага», которые касались судеб друзей и родственников, пропавших без вести после бомбардировок Германии.

Однако главной целью, которую ставило перед собой министерство просвещения и пропаганды Третьего Рейха, было деморализовать американские, британские и канадские войска, а также побудить союзников согласиться на мирные условия, оставив нацистский режим нетронутым у власти. В пропагандистском отделе «Говорит Германия» работали преимущественно англичане, а также немцы, владевшие двумя языками. Исключением не стали и ведущие программы.

Первым был немец Вольф Миттлер, знание английского языка к которому передалось от матери-ирландки. Из-за безупречного, но простоватого произношения британская пресса окрестила его «Лордом Хо-Хо» (Lord Haw-Haw). В переводе с английского это означает речь с запинками, невнятное бормотание, полное междометий.

Впрочем, на должности ведущего Миттлер проявлял недостаточно рвения, за что был уволен. На его место пришел сын военного, выпускник Королевского военного колледжа в Сандхерсте Норман Бейли-Стюарт. Его речь значительно отличалась от предшественника: он говорил на утонченном языке английских аристократов. Однако это не помешало и Бейли-Стюарту «удостоиться» прозвища «Лорда Хо-Хо».

В скором времени на горизонте возникла фигура Уильяма Джойса, чью манеру руководство немецкого радио сочло более эффективной. Его блестящие ораторские способности в свое время отмечали и в Британском фашистском союзе. Новым «Лордом Хо-Хо» Уильям стал в декабре 1939 года.

The Nazi propaganda radio broadcast, 'Germany Calling', began #OnThisDay in 1939. Featuring a mixture of jazz music & overwrought, demoralizing propaganda, it actually became quite the hit. 'Lord Haw Haw', aka William Joyce, the show's host, was hanged after the war as a traitor. pic.twitter.com/SHYXUpBFTh