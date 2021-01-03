Циничный «Лорд Хо-Хо». Как Уильям Джойс стал изменником Англии по ошибке

3 января 1946 года в Великобритании был казнен нацистский пропагандист Уильям Джойс.

«Говорит Германия, говорит Германия...» — так в период Второй мировой войны начиналась нацистская пропагандистская радиопередача на английском языке. Ее ведущий Уильям Джойс, известный как «Лорд Хо-Хо», девять раз в сутки выходил в эфир, рассказывая о текущих новостях.

После окончания войны ему вынесли смертный приговор, обвинив в сотрудничестве с нацистами. До сих пор многие британцы полагают, что наказание было чрезмерным. Ведь «Лорд Хо-Хо» даже не был гражданином Соединенного Королевства.

Однако британские власти были непреклонны в своем решении. 3 января 1946 года бывшего гражданина США, а позже Германии казнили за измену британской короне.

Как американец оказался британцем

Будущий нацистский пропагандист родился в Нью-Йорке в семье ирландца и англичанки. Его родители успели прочно обосноваться в США, получив американское гражданство еще до рождения Джойса.

Впрочем, Новый Свет Джойс наблюдал недолго: уже через три года семья решила вернуться в Ирландию. Поскольку отец Уильяма был убежденным сторонником идеи о том, чтобы Ирландия оставалась в составе Великобритании, юного Джойса отправили учиться в Лондон.

В столице Соединенного Королевства Уильям окончил школу, а затем — университет, получив диплом историка. В то время в Англии зарождался британский фашизм — политическая сила, которая противостояла набирающему обороты рабочему движению.

После учебы Джойс работал в штате консервативной партии, однако вскоре перешел в Британский союз фашистов, где стал штатным пропагандистом. По сути, он был правой рукой английского аристократа Освальда Мосли — основателя этой самой многочисленной и агрессивной фашистской организации на Британских островах.

В 1937 году из-за ряда политических неудач союз был вынужден сократить часть сотрудников, в числе которых оказался и Джойс. Впрочем, на этом британский американец не остановился, а, напротив, пошел еще дальше, организовав собственную Национал-социалистическую лигу.

Справедливости ради, стоит заметить, что она не пользовалась большой популярностью. Состав партии был в разы меньше, чем в поредевшем Британском фашистском союзе. Однако сторонники антисемитских и антикапиталистических идей все же нашлись.

Из-за угрозы возможного ареста в конце августа 1939 года Джойса и его жену Маргарет ждал очередной переезд — только теперь из Англии в Германию. Тогда супружеской паре сообщили, что в случае войны британские фашисты будут интернированы как пособники врага.

В то время, чтобы выехать из Соединенного Королевства, необходимо было оформить паспорт, подав прошение на имя монарха. Первое удостоверение личности Джойс получил еще в 1933 году на основании того, что он был якобы «британским поданным с момента рождения». Несмотря на то, что информация была заведомо ложной, паспорт ему все же вручили — по недосмотру.

При дальнейшем продлении действия паспорта сведения о гражданстве пропагандиста не проверялись вовсе. Так, урожденный американец по документам оказался британцем.

«Лорд Хо-Хо»

Спустя две недели после начала Второй мировой войны в эфир Международного берлинского радио вышла передача «Говорит Германия». Эта новостная программа, вещавшая на английском языке, была нацелена на информирование военных, гражданское население Великобритании и ее союзников.

Передача предлагала слушателям эксклюзивные подробности, доступные «из тыла врага», которые касались судеб друзей и родственников, пропавших без вести после бомбардировок Германии.

Однако главной целью, которую ставило перед собой министерство просвещения и пропаганды Третьего Рейха, было деморализовать американские, британские и канадские войска, а также побудить союзников согласиться на мирные условия, оставив нацистский режим нетронутым у власти. В пропагандистском отделе «Говорит Германия» работали преимущественно англичане, а также немцы, владевшие двумя языками. Исключением не стали и ведущие программы.

Первым был немец Вольф Миттлер, знание английского языка к которому передалось от матери-ирландки. Из-за безупречного, но простоватого произношения британская пресса окрестила его «Лордом Хо-Хо» (Lord Haw-Haw). В переводе с английского это означает речь с запинками, невнятное бормотание, полное междометий.

Впрочем, на должности ведущего Миттлер проявлял недостаточно рвения, за что был уволен. На его место пришел сын военного, выпускник Королевского военного колледжа в Сандхерсте Норман Бейли-Стюарт. Его речь значительно отличалась от предшественника: он говорил на утонченном языке английских аристократов. Однако это не помешало и Бейли-Стюарту «удостоиться» прозвища «Лорда Хо-Хо».

В скором времени на горизонте возникла фигура Уильяма Джойса, чью манеру руководство немецкого радио сочло более эффективной. Его блестящие ораторские способности в свое время отмечали и в Британском фашистском союзе. Новым «Лордом Хо-Хо» Уильям стал в декабре 1939 года.

The Nazi propaganda radio broadcast, 'Germany Calling', began #OnThisDay in 1939. Featuring a mixture of jazz music & overwrought, demoralizing propaganda, it actually became quite the hit. 'Lord Haw Haw', aka William Joyce, the show's host, was hanged after the war as a traitor. pic.twitter.com/SHYXUpBFTh — Mike Stuchbery ???????? (@MikeStuchbery_) September 18, 2018

Год спустя Джойс получил немецкое гражданство. Передачи теперь уже британского немца пользовались популярностью, по большей части, благодаря саркастическим шуткам циничного характера, а не содержанию.

Его пропагандистский стиль нередко сопровождался беззастенчивой ложью. В частности, высказывания Джойса о жизни британских обывателей, например, о том, что англичанки заказывают шляпки из тонкой жести, покрытой шелком, чтобы защищаться от осколков немецких бомб, вызывали смех, но никак не доверие.

Кроме того, в ходе эфира Джойс не скрывал своих симпатий к фашизму. Напротив, он был убежден, что «чувство целого народа» может выражаться в личности одного человека. И его имя — Адольф Гитлер.

Несмотря на это, британская аудитория «Лорда Хо-Хо» насчитывала 9 млн человек, а это 30% населения всей страны. В основном им было интересно знать, что Джойс скажет дальше.

Трудности перевода

Нацистская передача не могла не привлечь внимание британских властей. Сотрудник военного министерства, подполковник Элмер Волланс отмечал, что, хотя британцы и слушают «Лорда Хо-Хо» для развлечения, это не означает, что он не может оказывать на них дурного влияния.

В свою очередь генеральный директор BBC Фредерик Огилви обратил внимание, что далеко не все в передачах Джойса является заведомой ложью. Напротив, по его словам, значительная доля сведений бралась прямиком из британских источников.

«Каким образом мы должны опровергать его сообщения, если только мы не готовы завтра же закрыть половину газет в этой стране?» — сетовал Огилви.

Последний эфир Уильяма Джойса состоялся 30 апреля 1945 года — в день самоубийства Гитлера.

«В Германии по-прежнему сохраняется дух единства и сила духа. Здесь у нас сплоченный народ, скромный в своих желаниях. Они не империалисты, они не хотят захватывать то, что им не принадлежит. Все, что они хотят, это жить своей простой жизнью, чтобы никто не тревожил их извне. Вот какую Германию знаем мы», — вещал пропагандист.

В конце мая 1945 года Джойс был арестован британскими военнослужащими. Тогда он скрывался в лесу города Фленсбург на границе с Данией. Он имел неосторожность окликнуть солдат, которые сразу узнали «Лорда Хо-Хо» по голосу. Последний сунул руку в карман, чтобы достать британский паспорт, однако солдаты расценили жест, как попытку применить оружие. И открыли огонь.

Раненного Джойса перенаправили в британский военный госпиталь в Люнебурге, а затем — на Британские острова, где уже обвинили в государственной измене.

Судебный процесс моментально осложнился определением гражданства пропагандиста. Ведь по рождению Джойс был американцем, по фальшивому паспорту — британцем, а в 1940 году получил немецкое гражданство. Сам Джойс после ареста подчеркнул, что «выбрал домом Германию».

Впрочем, это не помешало вменить радиоведущему в вину действия, совершенные до истечения срока действия британского паспорта. Так, согласно официальной версии, с 18 сентября 1939 года (начало вещания из Германии) по 2 июля 1940 года Уильям Брук Джойс примкнул к врагам короля Германии и распространял пропаганду.

Этого было достаточно, чтобы приговорить «Лорда Хо-Хо» к смертной казни через повешение. Обвинителем на суде шел генеральный прокурор Хартли Шоукросс. Именно он в ходе Нюрнбергского процесса оправдал главного нацистского радиопропагандиста Ганса Фриче.

Вместе с тем, во время заседаний обсуждалась возможность выдачи Джойса Соединенным Штатам, чтобы его судили там, как американского гражданина. Однако присяжные сошлись во мнении, что пропагандист должен быть судим как подданный Британии.

3 января 1946 года смертный приговор был приведен в исполнение. Казнь провел знаменитый британский палач — Альберт Пирпойнт в тюрьме Уандсворт. «Лорду Хо-Хо» было 39 лет.