Российский политолог Юрий Самонкин считает, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская повторит судьбу Михаила Саакашвили.

Российский политолог Юрий Самонкин считает, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская повторит судьбу Михаила Саакашвили.

Как сообщил эксперт в беседе с New Inform, Светлана Тихановская не сможет развернуть белорусский народ в сторону Запада. По его мнению, после провального "белорусского майдана" и неудачной попытки государственного переворота бывший кандидат в президенты потеряет актуальность на политической арене. Политолог уверен, что белорусская активистка может повторить судьбу Михаила Саакашвили.

"В свое время Запад использовал Саакашвили в качестве своей марионетки. Он сначала развязал войну в Южной Осетии и Абхазии, затем направился на Украину, там провалился, лишился всех привилегий и стал политическим маргиналом. С Тихановской будет то же самое", — убежден Юрий Самонкин.

В планы Тихановской на 2021 год входит выступление на площадках Евросоюза и "решение" внутриполитической ситуации Белоруссии. По словам Самонкина, эти мероприятия ограничатся пустыми лозунгами.