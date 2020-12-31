Роструд объявил количество выходных дней в 2021 году

Россиян в следующем году ожидают 30 праздничных дней, сообщили журналистам в Роструде. В частности, День защитника Отечества сократит рабочую неделю до трех дней.

Россиян в следующем году ожидают 30 праздничных дней, сообщили журналистам в Роструде. В частности, День защитника Отечества сократит рабочую неделю до трех дней.

Первые выходные наступят уже в ближайшие дни — это будут новогодние праздники. Граждан ждут сразу десять дней отдыха: с 1 по 10 января.

День защитника Отечества 23 февраля выпадает на вторник, в связи с чем россиянам предстоит рабочая суббота — 20 февраля, а затем три дня отдыха. Следующая неделя окажется короткой: всего три дня. В Международный женский день, 8 марта, будет три дня выходных (с 6 по 8 марта), а затем — четырехдневная рабочая неделя.

Традиционно продолжительный отдых будет в мае. Выходные продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 числа. По случаю Дня России, 12 июня, предстоят три дня отдыха, за которыми последуют четыре рабочих.