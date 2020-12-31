Парламентарий Рабинович раскритиковал президента Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал "лохами" тех, кто проголосовал за президента Украины Владимира Зеленского. Свою точку зрения он озвучил во время телевизионного эфира.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал "лохами" тех, кто проголосовал за президента Украины Владимира Зеленского. Свою точку зрения он озвучил во время телевизионного эфира.

Парламентарий вспомнил, как в 2019 году Зеленский, говоря о ситуации в Донбассе, заявил, что он "президент этой страны, а не лох какой-то". Рабинович заметил, что политик был прав. Однако в дураках оказались те, кто отдал за него свой голос во время выборов, поверив в светлое будущее.

"Лохи мы, вот я лох, который проголосовал во втором туре, лохи все остальные, которые поверили в то, что мы будем жить в новой стране, что новые кадры будут. ", — заявил депутат.

Представитель Рады рассказал, что украинцы поверили обещаниям президента, но тот не оправдал их надежд. Сегодня доверие к главе государства и его партии стремительно падает.