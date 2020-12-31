15 лет с Меркель. Канцлер Германии покидает пост в 2021 году

В конце ноября канцлер Германии Ангела Меркель отпраздновала 15 лет правления страной.

В конце ноября канцлер Германии Ангела Меркель отпраздновала 15 лет правления страной. Она стала первой женщиной, возглавившей немецкое правительство. Сентябрьские выборы в Бундестаг завершат карьеру «матери Германии» — миру непривычно, но канцлер будет другой.

Ее предшественник и покровитель, канцлер от Христианско-демократического союза (ХДС) Гельмут Коль находился в должности 16 лет. Кажется, для христианских демократов это уже традиция — править рекордно долго.

«Вы — первая демократически избранная глава правительства Германии. Это сильный сигнал для многих женщин и некоторых мужчин», — говорил Меркель в 2005 году председатель Бундестага Норберт Ламмерт.

Будущая «канцлерин» родилась в Гамбурге в 1954 году в семье пастора, который поддерживал правительство ГДР и партийный курс Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) в отношении церкви.

Повзрослев, Ангела Каснер активничала в коммунистическом Союзе свободной немецкой молодежи (ССНМ), где даже являлась секретарем по агитации и пропаганде. Меркель она стала только в 1977 году. За три года до этого, на одной из встреч по молодежному обмену со студентами-физиками из России, студентка физического факультета Меркель познакомилась со своим первым мужем Ульрихом Меркелем.

Дальше была политическая карьера, удивившая всех, кто знал Меркель в детстве как «незаметную, но социально адаптированную девочку», и в юности — как «скорее, сторонницу партии Зеленых, чем ХДС», по словам ее биографа Герда Ланггута.

Добившаяся целей

После падения Берлинской стены Ангела устроилась работать в «Демократический прорыв», провалившийся на выборах 1990 года, потом оказалась в «Альянсе за Германию», наконец — в более политически успешном ХДС, обеспечившем Меркель два министерских кресла в середине 1990-х годов.

В свою последнюю партию Ангелу «перетянул» бундесминистр и заместитель председателя ХДС Лотара де Мезьера, и та долго оставалась его преданной соратницей и пресс-секретарем. До того момента, пока де Мезьера не обвинили в работе на «Штази»: тогда Меркель публично осудила своего шефа, после чего заняла его место — стала зампредседателя партии.

К 1998 году Меркель окончательно превратилась в политическую «акулу». В тот год ХДС не набрал на выборах большинства голосов, и Меркель потребовала отставки экс-канцлера, главы ХДС и своего «партийного отца» Гельмута Коля. Отставка состоялась — Меркель заняла и его место председателя ХДС. Между личным и политическим она выбрала второе, хоть зачастую эти понятия и неразделимы.

«Придется выходить из деревенской церкви»

Несмотря на карьеризм, Меркель стала канцлером во многом благодаря удачному стечению обстоятельств. В 2005 году канцлер Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Герхард Шредер перед досрочными выборами обменял свое согласие уступить кресло канцлера для Меркель на восемь министерских портфелей для своей партии. Конечно, Шредер уходить не хотел — так получилось.

Экс-канцлер с 2002 года проводил неолиберальные экономические реформы, сокращая социальные обязанности государства. Это привело к стремительному падению народной поддержки СДПГ: после выборов им не удалось сформировать однопартийное правительство — пришлось соглашаться на коалицию с ХДС.

Новые партнеры буквально поделили между собой две принципиально важные позиции в немецком правительстве — кабмин отходил социал-демократам, должность канцлера — Меркель. Опьяненный властью Шредер не сразу согласился на компромисс.

«Вы серьезно верите, что моя партия примет предложение госпожи Меркель, в котором она хочет стать канцлером? Я имею в виду, что иногда нам приходится выходить из деревенской церкви», — говорил в 2005 году Шредер.

Холодные отношения Шредера и Меркель сохранялись на протяжении всех 15 лет. Экс-канцлер по сей день критикует нынешнюю главу Германии буквально за все: слабость руководства страной, неправильная внешняя политика по восточному направлению, слишком долгое пребывание на посту. Но Меркель не привыкать — критиков у нее достаточно, особенно в вопросе миграционной политики.

Не феминистка

Канцлер справеделиво считает себя той, кто открыл двери немецким женщинам в большую политику. Хоть она и выступает против гендерных квот и неполного рабочего дня для женщин, все равно не уверена, что в Европе наконец наступила эра полного равноправия полов.

«Двери для женщины больше не закрываются. Но почему-то одна нога застряла в дверном проеме», — заявила Меркель в 2018 году на мероприятии, посвященном столетней годовщине избирательного права для женщин.

Однако ее должность многое говорит о положении женщин в Германии. И не только ее: Урсуле фон дер Ляйен Меркель проложила путь в Министерство обороны ФРГ, затем — в председатели Евросоюза, а генсеком ХДС при помощи канцлера стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. С ней связана несколько драматическая история: это назначение показало, что и Меркель свойственно ошибаться.

Для канцлера было принципиально передать пост именно главе ХДС. Но 10 февраля Крамп-Карренбауэр заявила, что уходит с поста председателя партии, не оправдав ожидания Меркель, желающей продолжить женскую линию в управлении страной.

И все же феминисткой Меркель себя не считает.

«История феминизма едина, с некоторыми моментами в ней я согласна, с некоторыми нет. Но я не хочу называть себя той, кем я не являюсь», — говорила Меркель на женском саммите G20, где присутствовала вместе с голландской королевой Максимой и дочерью президента США Иванкой Трамп.

Последний год канцлера Меркель

Пандемия коронавируса стала для Германии «политическим, социальным и экономическим вызовом века», констатировала Меркель. Новогоднее обращение канцлера, прозвучавшее с ноткой знаменитого ельцинского «Я устал. Я ухожу», подтвердило: в 2021 году канцлер в Германии будет другой. Эпоха «женской власти» окончена и в Евросоюзе, и в самой ФРГ.

«Я не думаю, что преувеличиваю, когда говорю: никогда раньше за последние 15 лет не было года более трудного, чем тот, который подходит к концу», — заявила канцлер в последний день 2020 года.

Последний опрос компании Kantar показал, что Меркель больше не является самым популярным политиком в стране, как это было в 2019 году, но остается в тройке фаворитов — ее выбрал 51% опрошенных. На 1% обогнал Меркель министр здравоохранения Йенс Шпан. Еще 50% у премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который имеет все шансы стать следующим канцлером.

И все же одобрение политики Меркель половиной населения страны — очень успешный результат для политика, правившей 15 лет. Секрет успеха — женский, а женщины свои секреты не выдают, рассказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. И все же завесу тайны ученый немного приоткрыл.

«На мой взгляд, ее успех в том, что она человек, умеющий достигать компромиссов. Второе — она менеджер, который не боится принимать решения единолично, за что ее критиковали. Третье — она умеет работать в команде и правильно делегировать, расставлять акценты и достигать своих целей», — рассказал Белов.

Эти ее качества и есть основа диалога с президентом РФ, несмотря на личную антипатию, предполагает Белов.

И все же Меркель, несмотря на неприятие присоединения Крыма к России в 2014 году, нашла способ выстроить диалог с Владимиром Путиным. Хоть президент России вряд ли простит Меркель нежелание понять сути крымского референдума, а ведь канцлер так и сказала — Германия этого не понимает, дипломатические отношения Берлина и Москвы сохранились на довольно высоком уровне. А что будет дальше — во многом зависит от нового будущего канцлера.