Поиск тел моряков с затонувшей "Онеги" продолжат в Баренцевом море

Тела моряков с затонувшего рыболовецкого судна "Онега" продолжат искать, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Тела моряков с затонувшего рыболовецкого судна "Онега" продолжат искать, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Накауне было принято решение прекратить поиски членов экипажа судна "Онега". В 21:00 мск 30 декабря штаб оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству продлил поисковые действия в районе гибели судна с целью установления точного места "Онеги".

Траулер "Онега" пошел ко дну у Новой Земли. При крушении на его борту находились 19 моряков, двое из которых смогли выжить. Власти Мурманской области объявили днем траура 29 декабря. По факту затопления "Онеги" следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.