Финансист объяснил, что будет в случае отключения России от системы SWIFT

Финансист объяснил, к чему может привести угроза со стороны Правительства США отключить Россию от системы обмена банковской информацией SWIFT.

Финансист объяснил, к чему может привести угроза со стороны Правительства США отключить Россию от системы обмена банковской информацией SWIFT.

Такие санкции встряхнут мировой валютный рынок, и Соединенные Штаты первыми столкнутся с тяжелыми временами, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Введение цифрового российского рубля может полностью исключить актуальность SWIFT в России, так как больше не придется использовать международные платежные системы и осуществлять переводы.

Для Москвы такое решение не повлечет особо тяжелых и долгосрочных последствий, благодаря аналогу созданной в 2014 году международной системы обмена банковскими данными, с которой связаны крупнейшие банки страны и некоторые организации за рубежом.