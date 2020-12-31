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9:51   31 Декабря 2020
Экономика

Финансист объяснил, что будет в случае отключения России от системы SWIFT

Финансист объяснил, что будет в случае отключения России от системы SWIFT

Финансист объяснил, к чему может привести угроза со стороны Правительства США отключить Россию от системы обмена банковской информацией SWIFT.

Такие санкции встряхнут мировой валютный рынок, и Соединенные Штаты первыми столкнутся с тяжелыми временами, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Введение цифрового российского рубля может полностью исключить актуальность SWIFT в России, так как больше не придется использовать международные платежные системы и осуществлять переводы.

Для Москвы такое решение не повлечет особо тяжелых и долгосрочных последствий, благодаря аналогу созданной в 2014 году международной системы обмена банковскими данными, с которой связаны крупнейшие банки страны и некоторые организации за рубежом.

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#сша #санкции #swift #цифровой рубль

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