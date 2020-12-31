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9:24   31 Декабря 2020
Происшествия

Серийный убийца Самюэль Литтл умер в калифорнийской тюрьме

Серийный убийца Самюэль Литтл умер в калифорнийской тюрьме

Стало известно о смерти американского маньяка Самюэля Литтла. Он скончался в колонии в США, где отбывал пожизненный срок.

Один из самых известных преступников Соединенных Штатов ушел на 81-м году жизни. Предварительной причиной его смерти назвали проблемы с сердцем, вызванные диабетом, сообщает пенитенциарное ведомство.

В управлении отметили, что специалисты не нашли ничего подозрительного в смерти осужденного. Литтл был приговорен к лишению свободы за три убийства. Следственные органы доказали его виновность в 60 эпизодах. Первоначально фигурант долгое время отрицал причастность к выдвинутым ему обвинениям, а позже раскаялся в 90 преступлениях, пишет телеканал "360".

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