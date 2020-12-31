Подготовленная инструкторами из РФ армия ЦАР обеспечила безопасность на выборах

Жители ЦАР ожидают результатов прошедших выборов президента и членов парламента.

Жители ЦАР ожидают результатов прошедших выборов президента и членов парламента.

Россия, по мнению политолога Владимира Джараллы, в последнее время добивается в Африке значимых успехов с долгосрочными последствиями, сообщает ФАН. Те же выборы благодаря участию РФ удалось сделать действительно прозрачными и демократичными.

Джаралла напомнил, что незадолго до выборов в ЦАР активизировались вооруженные бандформирования. Их подстрекал Франсуа Бозизе – экс-президент, чья кандидатура в этот раз не была допущена до участия в выборах. Боевики пытались как-то повлиять на ход голосования, однако армия ЦАР все провокации моментально пресекала.

Политолог отметил, что этому способствовали российских инструкторы, которые профессионально обучили солдат вооруженных сил Республики (FACA). Вместе с этим российские военные помогали доставлять избирательные материалы к местам голосования и охраняли участки. Все это, как отметил эксперт, можно оценивать, как положительное влияние.