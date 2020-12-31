Военный обозреватель предрек конец вооруженным конфликтам в ЦАР после выборов

ЦАР ожидает итоги голосования местных жителей на выборах президента страны, состоявшихся 27 декабря. Об этом заявил военный обозреватель Алексей Суконкин.

ЦАР ожидает итоги голосования местных жителей на выборах президента страны, состоявшихся 27 декабря. Об этом заявил военный обозреватель Алексей Суконкин.

Выборы остановят долголетний кризис между некоторыми политическими силами в стране, борющимися за власть. Жители ЦАР выбрали легитимного президента. Россия оказала колоссальную помощь Центральноафриканской Республике в установлении стабильной власти. Посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко также дал высокую оценку прошедшим выборам, отметив высокую явку граждан. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

ЦАР продолжит тесное сотрудничество с Россией и после проведения голосования. В президентских выборах в стране участвовали 17 кандидатов, среди которых был действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Голосование прошло при наблюдателях международных организаций.