9:08 31 Декабря 2020Общество
Медики рассказали о темпах вакцинации от коронавируса в России
Россия сможет приблизиться к прежней жизни при одном условии — половина населения страны должна быть привита от коронавируса.
Россия сможет приблизиться к прежней жизни при одном условии — половина населения страны должна быть привита от коронавируса.
Об этом сообщила президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова. Она также сообщила время, когда это может произойти — начало осени 2021 года.
По ее мнению, вакцинация половины населения страны к осени позволит уменьшить количество новых случаев заболевания. Это в свою очередь даст разгрузиться здравоохранению и освободить койки. Таким образом, постепенно, страна будет входить в обычный ритм жизни.