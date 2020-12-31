Медики рассказали о темпах вакцинации от коронавируса в России

Россия сможет приблизиться к прежней жизни при одном условии — половина населения страны должна быть привита от коронавируса.

Россия сможет приблизиться к прежней жизни при одном условии — половина населения страны должна быть привита от коронавируса.

Об этом сообщила президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова. Она также сообщила время, когда это может произойти — начало осени 2021 года.

По ее мнению, вакцинация половины населения страны к осени позволит уменьшить количество новых случаев заболевания. Это в свою очередь даст разгрузиться здравоохранению и освободить койки. Таким образом, постепенно, страна будет входить в обычный ритм жизни.