Украинцы возмущены запретом русскоязычной Википедии на словосочетание "в Украине"

Русскоязычная "Википедия" запретила употребление словосочетания "в Украине" вместо "на Украине".

Русскоязычная "Википедия" запретила употребление словосочетания "в Украине" вместо "на Украине".

Теперь пользователи русскоязычной Википедии не смогут писать словосочетание "в Украине". При попытке сохранить текст с неправильным словосочетанием, ресурс отправляет уведомление с указанием о том, что это сделать невозможно, передает Страна.ua.

"Ваша правка не может быть сохранена, поскольку замена словосочетания "на Украине" на словосочетание "в Украине" в статьях "Википедии" признана неконструктивной", — говорится в уведомлении.

Решение употреблять в статьях Википедии словосочетание "на Украине" было принято по результатам многих обсуждений. Однако есть исключения, например при цитировании.

Украинская пресса не смогла проигнорировать такое нововведение. В Сети разгорелся скандал, сопровождающийся вспышками ярости. Но некоторые российские пользователи посмеялись над старой претензией украинцев.