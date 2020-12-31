Поклонская призвала начать переговоры с Украиной по обеспечению водой Крыма

Российский депутат Наталья Поклонская предложила начать переговоры с Украиной для решения вопроса водоснабжения Крымского полуострова.

Российский депутат Наталья Поклонская предложила начать переговоры с Украиной для решения вопроса водоснабжения Крымского полуострова.

Зампред комитета по международным делам ГД в эфире радиостанции "Спутник в Крыму" заявила, что для возобновления поставок следует использовать любые методы — как политические, так и дипломатические. Крым имеет полное право пользоваться водой из Днепра, поскольку река не является собственностью властей Украины.

Поклонская подчеркнула, что Северо-Крымский канал — это "не забор в огороде" украинского президента Владимира Зеленского. При этом она заявила, что поддерживает все усилия по обеспечению независимого водоснабжения в Крыму.