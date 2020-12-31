Китайские власти одобрили выход на рынок собственной вакцины от COVID-19

Власти Китая дали разрешение на выход местной вакцины от коронавируса на рынок. Препарат разработала компания Sinopharm.

Власти Китая дали разрешение на выход местной вакцины от коронавируса на рынок. Препарат разработала компания Sinopharm.

Государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР было принято решение разрешить допуск местного препарата к использованию, но с дополнительными условиями. Эффективность китайской вакцины составляет 79,34%. Это полностью соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и властей страны.

В августе 2020 года председатель совета директоров госкорпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь говорил, что вакцина появится на рынке до конца года. Кроме этого он сообщал о ходе проведения испытаний лекарства на людях.