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8:14   31 Декабря 2020
Общество

Китайские власти одобрили выход на рынок собственной вакцины от COVID-19

Китайские власти одобрили выход на рынок собственной вакцины от COVID-19

Власти Китая дали разрешение на выход местной вакцины от коронавируса на рынок. Препарат разработала компания Sinopharm.

Государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР было принято решение разрешить допуск местного препарата к использованию, но с дополнительными условиями. Эффективность китайской вакцины составляет 79,34%. Это полностью соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и властей страны.

В августе 2020 года председатель совета директоров госкорпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь говорил, что вакцина появится на рынке до конца года. Кроме этого он сообщал о ходе проведения испытаний лекарства на людях.

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#китай #вакцина #коронавирус

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