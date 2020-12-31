Падение рубля составило 17% под конец 2020 года

Последний торговый день года завершился падением рубля к доллару и евро. Средний показатель снижения за 2020 год составил от 17-24%.

Последний торговый день года завершился падением рубля к доллару и евро. Средний показатель снижения за 2020 год составил от 17-24%.

Национальная российская валюта упала на 16,7% к доллару и на 24,1% — к евро, сообщает Московская биржа.

Для сравнения в декабре 2019 года американская валюта стоила 61,99 рубля, после чего резкий подъем случился в марте текущего года, когда он вырос до 81,97 рубля. Июль ознаменовался самым низким показателем за весь год — 68,04 рубля. Евро в январе 2020 года стоил 67,65 рубля.