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6:56   31 Декабря 2020
Общество

Японский врач заявил о тяжелых последствиях бессимптомной формы COVID-19

Японский врач заявил о тяжелых последствиях бессимптомной формы COVID-19

Медик из Токийской клиники Hirahata clinic выявил закономерность между легкостью протекания COVID-19 и тяжестью постковидных последствий.

Врач Коити Хирахата с марта занимался сбором информации о последствиях коронавирусной инфекции и пришел к выводу, что чем легче человек перенес COVID-19, тем хуже были последствия. Около трети пациентов стали лежачими больными, сообщает РИА Новости.

"Та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания", — заметил медик.

Он отметил, что наибольше страдают от последствий молодые люди, которые перенесли заболевание с легкостью или же и вовсе бессимптомно. Среди таких людей до 40 лет преобладают женщины.

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#пандемия #коронавирус #COVID-19

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