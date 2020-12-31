Японский врач заявил о тяжелых последствиях бессимптомной формы COVID-19

Медик из Токийской клиники Hirahata clinic выявил закономерность между легкостью протекания COVID-19 и тяжестью постковидных последствий.

Медик из Токийской клиники Hirahata clinic выявил закономерность между легкостью протекания COVID-19 и тяжестью постковидных последствий.

Врач Коити Хирахата с марта занимался сбором информации о последствиях коронавирусной инфекции и пришел к выводу, что чем легче человек перенес COVID-19, тем хуже были последствия. Около трети пациентов стали лежачими больными, сообщает РИА Новости.

"Та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания", — заметил медик.

Он отметил, что наибольше страдают от последствий молодые люди, которые перенесли заболевание с легкостью или же и вовсе бессимптомно. Среди таких людей до 40 лет преобладают женщины.