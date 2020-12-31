6:56 31 Декабря 2020Общество
Японский врач заявил о тяжелых последствиях бессимптомной формы COVID-19
Медик из Токийской клиники Hirahata clinic выявил закономерность между легкостью протекания COVID-19 и тяжестью постковидных последствий.
Медик из Токийской клиники Hirahata clinic выявил закономерность между легкостью протекания COVID-19 и тяжестью постковидных последствий.
Врач Коити Хирахата с марта занимался сбором информации о последствиях коронавирусной инфекции и пришел к выводу, что чем легче человек перенес COVID-19, тем хуже были последствия. Около трети пациентов стали лежачими больными, сообщает РИА Новости.
"Та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания", — заметил медик.
Он отметил, что наибольше страдают от последствий молодые люди, которые перенесли заболевание с легкостью или же и вовсе бессимптомно. Среди таких людей до 40 лет преобладают женщины.