Новые автомобили подорожали в России на 10% в 2020 году

Средний рост цен на новые автомобили всех брендов в России в 2020 году составил порядка 10%. Самый резкий скачок зафиксирован в стоимости Mercedes-Benz, выяснили аналитики.

Средний рост цен на новые автомобили всех брендов в России в 2020 году составил порядка 10%. Самый резкий скачок зафиксирован в стоимости Mercedes-Benz, выяснили аналитики.

Стремительнее всего цены росли у машин премиум-класса. Внедорожник Mercedes-Benz G-Class стал стоить на 47% больше, что в переводе на цифры более 3,5 млн рублей. Чуть меньший рост показал BMW M2, выросший в цене на 1,2 млн рублей, сообщает "Авто.ру".

В тройку самых стремительно подорожавших попал Jeep Compass. Его начальная версия теперь обойдется в 2,6 млн рублей, что на 500 тыс. больше, чем ранее.

Рост цен зафиксирован и среди автомобилей массового сегмента. Более, чем на 10% подорожали KIA Ceed, Renault Duster, Renault Arkana, KIA Sportage и Skoda Kodiaq.