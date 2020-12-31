Глава Чечни ответил на заявление родственников убитых боевиков

Глава Чеченской Республики поручил правоохранителям проверить на пособничество к терроризму заявления родственников убитых боевиков, которые напали на сотрудников полиции.

Глава Чеченской Республики поручил правоохранителям проверить на пособничество к терроризму заявления родственников убитых боевиков, которые напали на сотрудников полиции.

В социальных сетях в среду появилось видео, на котором группа мужчин представилась как родственники убитых боевиков в Грозном. Это как оказались уроженцы Ингушетии. В ролике они обратились к Рамзану Кадырову и попросили предоставить доказательства причастности убитых к террористам и выдать их тела.

В свою очередь глава Чечни отметил, что в ролике никто даже не выразил соболезнования семье погибшего полицейского. Также он отметил, что для всего народа это тяжелая утрата.

"Те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону… Я обращаюсь к руководству МВД, Росгвардии и прокуратуры по Чечне, проведите необходимую работу в этом направлении в соответствии с законом", - заявил Кадыров на совещании правительства в Грозном.

Глава республики также добавил, что в Грозном распространяют слух о причине нападения. Якобы двое напавших были убиты после ссоры из-за отсутствия маски.

"Это ложь. Нужно пригласить этих людей, представить им все необходимые доказательства, и дальше работать с ними в соответствии с законом", - сказал Кадыров

Он также отметил, что необходимо обратиться в федеральные структуры. Причина - принятие мер в отношении людей, которые поддерживают терроризм и разжигают межнациональную рознь.