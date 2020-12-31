Санду может приехать в Москву для проведения переговоров

Молдавский лидер Майя Санду готова прибыть в Россию для обсуждения ряда тем, включая экспорт молдавской продукции и приднестровское урегулирование.

Молдавский лидер Майя Санду готова прибыть в Россию для обсуждения ряда тем, включая экспорт молдавской продукции и приднестровское урегулирование.

Условием прилета президент назвала соответствующее приглашение. Санду также заявила, что поездка позволила бы обсудить различные вопросы.

"У нас есть темы, которые в нашей постоянной повестке, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта. Поэтому я открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений между нашими странами", – подчеркнула она.

Санду отметила, что до поездки в Москву собирается с визитом в Киев и Брюссель. Новоиспеченный лидер страны заняла пост президента Молдавии по итогам второго тура прямых выборов. Она получила 57,75% голосов граждан республики.