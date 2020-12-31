Военный эксперт спрогнозировал победу Су-57 над F-35 в боевых условиях

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко перечислил преимущества российского истребителя Су-57 над американским F-35.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко перечислил преимущества российского истребителя Су-57 над американским F-35.

Российский аппарат является воплощением технологического совершенства, заявил эксперт в разговоре с "Вечерней Москвой". Главное его превосходство над противником, которое позволит победить в боевых условиях — современная и точная аэродинамическая компоновка.

"В любой дуэльной ситуации с американским аналогом, будь то F-22 или F-35, у Су-57 больше шансов на победу как в дальнем ракетном, так и ближнем маневренном бою", — отметил Коротченко.

Самолет Су-57 — боевая машина тяжелой мощности с уверенным составом вооружения и широкими возможностями ракетного боя. Если российский аппарат "орел", то его зарубежный аналог максимум "сова", они попросту не противники друг другу, заключил специалист.