Чеченский парламент ответил родственникам убитых в Грозном боевиков

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов ответил ингушским тейпам, которые просили доказательств вины мужчин, напавших на сотрудников грозненской ППС.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов ответил ингушским тейпам, которые просили доказательств вины мужчин, напавших на сотрудников грозненской ППС.

Сообщение об этом передает ЧГТРК "Грозный". Террористы были уничтожены на месте. В результате перестрелки 28 декабря погиб один полицейский. Его коллега получил ранение.

Даудов подчеркнул, что будет ждать представителей ингушской общественности утром 31 декабря в чеченском парламенте. Он заявил, что имеет все доказательства и готов их предъявить.

"Но знайте, в случае, если я докажу вам все, ответственность за убитого и раненого с нашей стороны лежит на вас. Террорист есть террорист! Он не чеченец, не ингуш, не дагестанец, не араб. Если человек не творит зло, то он представитель народа", — заявил Даудов.

Председатель парламента отметил, что его телефон есть у ингушского коллеги. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщал, что бандиты были уроженцами Ингушетии, которые восемь лет назад году переехали в республику, где работали в пекарне.