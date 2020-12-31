Комиссар Яррик рассказал о провальной провокации Анкары и Баку в Карабахе

Азербайджан и Турция готовили провокацию в Нагорном Карабахе, сообщил глава военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Азербайджан и Турция готовили провокацию в Нагорном Карабахе, сообщил глава военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Вечером в воскресенье азербайджанские Telegram-каналы сообщили о гибели военнослужащего ВС Азербайджана в Гадрутском районе. Азербайджанские источники обвинили армянских военных в проведении диверсии. Позже Минобороны Армении официально заявило, что каких-либо действий в данном районе Армия обороны Карабаха не предпринимала.

Утром в понедельник вышло официальное разъяснение от Минобороны Азербайджана, в котором было сказано о прошедшем боестолкновении в районе села Агдам. Ведомство акцентировало внимание на том, что именно армянские военные атаковали первыми.

После этого азербайджанская аудитория стала обвинять российских военных в поддержке "диверсионной группы". Публиковались различные видео и фото, которые на деле относились к более раннему времени.

Комиссар Яррик в своей статье для Федерального агентства новостей отмечает, что на деле инцидент был провокацией со стороны Баку. Версия о том, что азербайджанские военные решили "поохотиться" на оставшихся в окружении армянских военных, все объясняет. Представители МККК и российские миротворцы предложили остановить операцию и выдать солдат, но в Баку ответили отказом.

Эксперт полагает, что это связано с недавними переговорами Турции и России по Карабаху. У Анкары появилась срочная необходимость обвинить Москву в ненадлежащем исполнении миротворческих функций, для чего была поспешно "состряпана" провокация.