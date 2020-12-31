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2:33   31 Декабря 2020
Политика

Евросоюз осудил ракетный удар по аэропорту в Йемене

Евросоюз осудил ракетный удар по аэропорту в Йемене

Евросоюз решительно осудил ракетный удар по аэропорту йеменского Адена, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Брюссель решительно осуждает атаку на аэропорт Адена сразу после прибытия нового состава кабинета министров. Данный акт насилия происходил в ключевой момент выполнения соглашения для политического решения ситуации в Йемене, подчеркнули в ведомстве.

ЕС также выражает соболезнования семьям жертв. Брюссель подчеркивает, что для разрешения конфликта существует только политическое урегулирование.

Ранее стало известно, что в результате инцидента погибли 22 человека. Более 50 получили ранения в результате обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена.

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#евросоюз #йемен #атака на аэропорт

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