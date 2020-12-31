Вандалы залили краской зажженный Лавровым в Белграде Вечный огонь

Сербские вандалы осквернили Вечный огонь, который зажгли недавно глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вувич.

Сербские вандалы осквернили Вечный огонь, который зажгли недавно глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вувич.

Вечный огонь на мемориальном комплексе освободителями Белграда испачкали краской, а сверху водрузили пластиковое ведро. На ведре злоумышленники написали "Освободители? Нет, никогда!".

Власти города резко негативно восприняли инцидент и уже начали поиск виноватых.

"Жесточайше осуждаем этот акт насилия, направленный против тех, кто геройски пожертвовали жизнью ради освобождения Белграда", — заявил заместитель мэра Белграда Горан Весич и пообещал взять поиск вандалов и их наказание под личный контроль.

Это не первый случай осквернения памяти российских солдат-освободителей. Недавно на огне уже пытались пожарить курицу, после чего вокруг комплекса поставили частную охрану. В ночь, когда вандалы добрались до огня снова, охрана была снята из-за передачи объекта другому собственнику.