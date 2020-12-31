Террористы 17 раз обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии

Четыре сирийские провинции вновь подверглись атаке со стороны представителей вооруженных бандформирований.

Четыре сирийские провинции вновь подверглись атаке со стороны представителей вооруженных бандформирований.

Такое сообщение опубликовали специалисты Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирии. Боевики запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" 17 раз обстреляли сирийские территории. В провинции Идлиб зарегистрировано 12 атак, в Хаме и Латакии отмечено по два обстрела, в Алеппо один. Информации о жертвах и раненых не поступало.

Военная полиция РФ проводит патрулирование в районе Менбидж провинции Алеппо, также в Ракке и Хасаке. Наблюдение с воздуха проводилось силами армейской авиации по маршруту от аэродрома Квайрес до Айн Исса.