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1:29   31 Декабря 2020
Армия

Террористы 17 раз обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии

Террористы 17 раз обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии

Четыре сирийские провинции вновь подверглись атаке со стороны представителей вооруженных бандформирований.

Такое сообщение опубликовали специалисты Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирии. Боевики запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" 17 раз обстреляли сирийские территории. В провинции Идлиб зарегистрировано 12 атак, в Хаме и Латакии отмечено по два обстрела, в Алеппо один. Информации о жертвах и раненых не поступало.

Военная полиция РФ проводит патрулирование в районе Менбидж провинции Алеппо, также в Ракке и Хасаке. Наблюдение с воздуха проводилось силами армейской авиации по маршруту от аэродрома Квайрес до Айн Исса.

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#сирия #террористы #цпвс

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