Поклонская оценила заявление ООН о невозможности попасть в Крым

Заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о "недоступности" Крыма являются "бредом сивой кобылы". Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о "недоступности" Крыма являются "бредом сивой кобылы". Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Официальный представитель управления заявил, что у миссии нет доступа в Крым, поэтому они не могут оценить ситуацию с водообеспечением на полуострове. Однако Поклонская не согласилась с этим в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Какие преграды? Мы открыты и доступны", — отметила депутат.

Она добавила, что в переписке с ней представители управления международной организации сообщали о желании посетить Крым, но до действий не дошли. Также Поклонская отметила, что просила направить ей список сотрудников и даты, в которые они могут приехать на полуостров, но ответ так и не получила.

Депутат ранее написала письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором говорилось о сложной ситуацией с водообеспечением Крыма, которая сложилась из-за перекрытия Украиной поставки пресной воды в одностороннем порядке.