Мишустин назначил генерала ФСО Владимира Белановского замглавы Минцифры

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о назначении нового замглавы Минцифры РФ — руководителя Спецсвязи ФСО Владимира Белановского.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о назначении нового замглавы Минцифры РФ — руководителя Спецсвязи ФСО Владимира Белановского.

Генерал ФСО стал последним и девятым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Летом этого года было решено расширить список заместителей министра до девяти должностных лиц, Белановский заключил этот перечень.

Также был утвержден новый заместитель главы Минтранса. Пост займет замдиректора компании "Аэрофлот" Кирилл Богданов, сообщает ТАСС.