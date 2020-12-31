Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:22   31 Декабря 2020
Общество

Мишустин назначил генерала ФСО Владимира Белановского замглавы Минцифры

Мишустин назначил генерала ФСО Владимира Белановского замглавы Минцифры

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о назначении нового замглавы Минцифры РФ — руководителя Спецсвязи ФСО Владимира Белановского.

Генерал ФСО стал последним и девятым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Летом этого года было решено расширить список заместителей министра до девяти должностных лиц, Белановский заключил этот перечень.

Также был утвержден новый заместитель главы Минтранса. Пост займет замдиректора компании "Аэрофлот" Кирилл Богданов, сообщает ТАСС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#минтранс #замглавы #Минцифры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров