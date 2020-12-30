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23:49   30 Декабря 2020
Общество

Подготовленная российскими инструкторами армия ЦАР помогла миссии ООН перед выборами

Подготовленная российскими инструкторами армия ЦАР помогла миссии ООН перед выборами

Полицейские подразделения ООН в ЦАР работали на максимуме своих возможностей в день президентских выборов в стране, сообщил генерал-майор Паскаль Шампион.

Комиссар полиции ООН и официальный представитель MINUSCA официально в ходе пресс-конференции заявил, что полицейские подразделения всемирной организации справились с обеспечением безопасности на выборах президента и депутатов Нацассамбелии ЦАР. Голосование проходило в минувшее воскресенье, 27 декабря.

Шампион подчеркнул, что перед миротворцами и полицейскими ООН стояла задача не только предотвращения срыва голосования, но и защиты жизни мирных жителей.

Федеральное агентство новостей напоминает, что ключевую роль в противостоянии с антиправительственными группировками сыграли подразделения национальной армии ЦАР, обученные у российских специалистов. Военные РФ работают в республике в рамках соглашения между странами.

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#оон #цар #центральноафриканская республика

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