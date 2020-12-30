Попова оценила развитие пандемии коронавируса зимой 2021 года

Ситуация с коронавирусом в России не является однозначно стабильной, поэтому в новогодние праздники нужно быть бдительнее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ситуация с коронавирусом в России не является однозначно стабильной, поэтому в новогодние праздники нужно быть бдительнее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В интервью каналу "Россия 1" Попова сообщила, что сейчас очень важный период, так как развитие дальнейшей ситуации с коронавирусом зависит от того, как россияне проведут новогодние каникулы. Она призвала ограничить встречи и не посещать массовые мероприятия, чтобы избежать инфицирования COVID-19.

"Мы впервые так надолго всей страной уходим отдыхать, а ситуация пока еще не однозначно стабильная. Вот как мы проведем праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы", – заявила глава Роспотребнадзора.

Накануне сообщалось, что на 30 декабря в России зафиксировано более 3 млн выявленных случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 56,4 тыс. пациентов. Вместе с этим выздоровели более 2,5 млн человек.