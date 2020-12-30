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23:06   30 Декабря 2020
Политика

Политолог Корнилов объяснил причины запрета Деда Мороза на Украине

Политолог Корнилов объяснил причины запрета Деда Мороза на Украине

Украинский политолог Владимир Корнилов прокомментировал попытки запрета Деда Мороза на Украине.

Специалист в своей статье для РИА Новости отмечает, что многие стебутся наз запретами Деда Мороза на Украине и "борщ-батлами". Однако за этим всем стоит долгая системная работа, причем не без участия американцев их "голосов".

Основной целью данной пропаганды является отрыв Украины от общего с Россией прошлого, а следовательно — от общего будущего. Политолог в качестве примера приводит продвижение идеи о запрете Деда Мороза, которая финансируется США. В частности, на это работали украинские редакции "Радио Свободы", а также "Голоса Америки".

Данные ресурсы постоянно рассказывают о том, что Дед Мороз является пропагандистским инструментом "советской оккупации". Ситуация вокруг новогоднего символа является результатом систематической обработки общественного мнения.

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#украина #корнилов #дед мороз

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