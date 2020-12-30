Украинский политолог Владимир Корнилов прокомментировал попытки запрета Деда Мороза на Украине.

Украинский политолог Владимир Корнилов прокомментировал попытки запрета Деда Мороза на Украине.

Специалист в своей статье для РИА Новости отмечает, что многие стебутся наз запретами Деда Мороза на Украине и "борщ-батлами". Однако за этим всем стоит долгая системная работа, причем не без участия американцев их "голосов".

Основной целью данной пропаганды является отрыв Украины от общего с Россией прошлого, а следовательно — от общего будущего. Политолог в качестве примера приводит продвижение идеи о запрете Деда Мороза, которая финансируется США. В частности, на это работали украинские редакции "Радио Свободы", а также "Голоса Америки".

Данные ресурсы постоянно рассказывают о том, что Дед Мороз является пропагандистским инструментом "советской оккупации". Ситуация вокруг новогоднего символа является результатом систематической обработки общественного мнения.