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22:43   30 Декабря 2020
Политика

Захарова высмеяла угрозы главы МИД Украины по "адскому" Крыму

Захарова высмеяла угрозы главы МИД Украины по "адскому" Крыму

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала угрозу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма "адской" для России.

Накануне в эфире ТСН Кулеба выразил уверенность, что вскоре в Симферополе поднимут украинский флаг. Он также пообещал России сделать тему Крыма "адской, а не священной". В своем Facebook Захарова назвала слова Кулебы "заявлениями из преисподней".

Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел Украины заявил, что российская вакцина "Спутник V" от коронавируса – это гибридное оружие против Киева. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой "гибридного геноцида" в угоду Западу.

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