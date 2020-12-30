Политолог Семченко назвал ошибку главы Конституционного суда Украины

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий зря пытался договориться с властями. Политолог Александр Семченко поделился мнением по поводу его отстранения.

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий зря пытался договориться с властями. Политолог Александр Семченко поделился мнением по поводу его отстранения.

Президент Украины Владимир Зеленский официально отстранил от должности главу КС страны. По словам эксперта, Тупицкий "продолжает тупить". Судья постоянно пытался договориться. Однако подтвердил, что не может встретиться с главой государства. Политолог удивляется, как такое возможно и считает действия главного судьи бесполезными.

Попытки Тупицкого договориться с властью помешали КСУ решить проблемы с законами, которые создавались по указаниям Запада. Зеленский оказался виновником конфликта из-за своего нежелания общаться с людьми, пишет "ПолитНавигатор".