Исхаков объяснил запрет Гагариной вывозить за границу их общую дочь

Бывший муж певицы Полины Гагариной, звездный фотограф Дмитрий Исхаков, объяснил запрет на выезд совместной дочери пары Мии из РФ, соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

Бывший муж певицы Полины Гагариной, звездный фотограф Дмитрий Исхаков, объяснил запрет на выезд совместной дочери пары Мии из РФ, соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

"Во-первых, меня никто не поставил в известность, что мой ребенок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц. Согласитесь, это само по себе дико. Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал", — написал Исхаков.

По словам фотографа, он направил официальный запрос, в котором спросил, с кем и в какую страну отправляется его трехлетняя дочь, но так и не получил ответа. Фотограф добавил, что Мия плохо переносит длительные перелеты. Мужчина напомнил, что в период пандемии коронавируса нужно избегать путешествий.

В то же время Исхаков признался, что основной причиной запрета стало то, что он не знает, с кем экс-супруга и их дочь отравятся в путешествие. Мужчина отметил, что "слухи ходят разные".

Осенью россияне назвали лучшими певцами текущего года на отечественной эстраде поп-исполнителей Филиппа Киркорова и Полину Гагарину, сообщает портал "Политика сегодня". Гагарина возглавила рейтинг российских певиц с 12% голосов, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).