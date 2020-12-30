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21:07   30 Декабря 2020
Политика

Доцент Института Азии и Африки отметил роль РФ в организации выборов в ЦАР

Доцент Института Азии и Африки отметил роль РФ в организации выборов в ЦАР

Поддержка мирового сообщества и России поспособствовала успешному проведению президентских выборов в ЦАР, заявил доцент Института стран Азии и Африки Вячеслав Шлыков.

Таким образом эксперт прокомментировал плебисцит в Центральноафриканской Республике и отметил роль Российской Федерации в организации голосования, пишет ФАН.

Он отметил, что учитывая отдельные провокации, проведение президентских выборов является затруднительной задачей. Но поддержка как международного сообщества, так и России поспособствовала успешному волеизъявлению жителей государства.

"Думаю, что жизнь граждан ЦАР будет более спокойной", — подчеркнул Шлыков.

Ранее сообщалось, что президентские выборы в государстве завершились успешно благодаря поддержке мирового сообщества.

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#выборы #цар #Шлыков

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