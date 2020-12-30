МИД Турции опроверг заявления о формировании с США рабочей группы по С-400

Министерство иностранных дел Турции опровергло сообщения СМИ о создании с Вашингтоном рабочей группы по ситуации с системами ПВО С-400.

Министерство иностранных дел Турции опровергло сообщения СМИ о создании с Вашингтоном рабочей группы по ситуации с системами ПВО С-400.

Ранее в турецкой прессе со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу заявили о формировании совместной с США группы по урегулированию ситуации с закупкой российских зенитно-ракетных систем.

"Наш господин министр на закрытой части сегодняшней конференции сказал, что "совместная с США рабочая группа по С-400 не сформирована, есть технические переговоры", — подчеркнули в турецком дипведомстве.

Санкции против Анкары из-за закупки российских систем ПВО С-400 Соединенные Штаты ввели в декабре 2020 года. Ограничения коснулись секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира.