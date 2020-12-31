Мирзаян: Постсоветские страны не учатся на печальном опыте соседей

Многие бывшие советские республики, получившие в результате распада СССР независимость, так и не смогли за прошедшие тридцать лет создать устойчивую государственность, которая бы обеспечивала развитие и консолидацию общества.

Многие бывшие советские республики, получившие в результате распада СССР независимость, так и не смогли за прошедшие тридцать лет создать устойчивую государственность, которая бы обеспечивала развитие и консолидацию общества.

Об этом в материале для газеты «Взгляд» пишет доцент Департамента политологии Финансового университета при российском Правительстве Геворг Мирзаян.

Одни бывшие республики СССР, по словам эксперта, обеспечили себе хоть какую-то стабильность, отказавшись поддерживать советский уровень квазигражданского общества, и деградировав до состояния ханств. Другие очень быстро перешли под внешнее у правление, вступив в Евросоюз – это прибалтийские республики.

«Третьи же – Армения, Грузия, Украина, Киргизия, Молдавия – поначалу сохранили электоральные институты и независимость, но при этом шли от кризиса к кризису. И с каждым годом, с каждыми проведенными выборами ситуация не улучшалась – государства пожирала клановость и коррупция, неэффективность элит, пассивность гражданского общества», — отметил Мирзаян.

В этих странах население в конце концов устало жить в состоянии постоянной безнадеги и оказалось очень восприимчивым к тем, кто извне нашептывал якобы простые и легкие решения. В результате в Молдавии к власти пришли «прозападные спасители», которые, однако, не подняли экономику страны, зато успешно вывели из молдавской банковской системы колоссальную для республики сумму – почти миллиард долларов.

Однако, Молдавия еще легко отделалась, считает Мирзаян, если сравнивать ее с Украиной.

Украина после второго Майдана потеряла и Крым и Донбасс, напоминает политолог.

«И если в отношении Крыма Украина ничего не могла сделать, то у нее были все шансы для реинтеграции ДНР и ЛНР – нужно было всего лишь выполнять Минские соглашения. Однако киевские «спасители» были слишком озабочены вычищением страны от русского духа, переписыванием истории и разворотом страны «на Запад»», — пишет эксперт.

В итоге Киев окончательно потерял территории, не добившись при этом и разворота на Запад – Украине не вошла и не войдет ни в Евросоюз, ни в НАТО.

При этом печальный опыт Украины ничему не научил жителей другой постсоветской страны – Армении, продолжает Мирзаян. Армяне почему-то решили, что их прозападный «спаситель» будет их спасать по-настоящему, а в результате по итогам 2020 года столкнулись с разрушенной экономикой, демонтажем государственных институтов, расколом в обществе, и вдобавок ко все этому еще и с потерей карабахских территорий.

В заключение своих рассуждений Геворг Мирзаян отмечет, что проблемой постсоветских государств является не только нежелание учиться на чужих ошибках. Ряд бывших республик не извлекает опыта даже из собственных ошибок.

«Провалы Петра Порошенко украинское общество списало не на неверный курс по превращению страны в прозападное антироссийское государство, а на то, что просто ошиблось с личностью спасителя, — приводит пример эксперт. — И вместо тех, кто предлагал системные решения – нормализацию отношений с Москвой, исполнение Минских соглашений – выбрало очередного популиста, предлагающего быстрые решения проблемы. Владимира Зеленского, который за полтора года эти решения почему-то не реализовал».

Также поступило и молдавское общество, проголосовавшее в ходе недавних президентских выборов за Майю Санду, которая сразу же начала раскачивать ситуацию в Приднестровье. А ведь эта раскачка вполне может привести к тому, что Россия наконец признает независимость ПМР (Приднестровской Молдавской Республики), предупреждает политолог.