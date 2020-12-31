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3:48   31 Декабря 2020
Ближнее зарубежье

Пушков напомнил Кулебе о Порошенко, мечтавшем поднять флаг Украины над Севастополем

Пушков напомнил Кулебе о Порошенко, мечтавшем поднять флаг Украины над Севастополем

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, прежде чем мечтать об украинском флаге над Симферополем, лучше бы вспомнил о Порошенко, который в свое время тоже собирался поднять жовто-блакитный флаг над Севастополем.

Об этом в комментарии газете «Взгляд» заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, который  также посоветовал украинскому министру вывешивать флаг Украины на собственном балконе.

Ранее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью ТСН, что в наступающем 2021 году Киеву нужно будет так усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма, чтобы тема полуострова стала для Москвы «адской». В том же интервью Кулеба выразил надежду, что когда-нибудь украинский флаг снова будет поднят над столицей Крыма – Симферополем.

Пушков напомнил Кулебе о Порошенко, мечтавшем поднять флаг Украины над Севастополем

«Киев может поднимать вопрос Крыма на международных площадках, создавать «крымскую платформу», но по сути это ничего не меняет. Никаких дополнительных возможностей оказать давление на Москву у Киева не появится», — заявил по этому поводу председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Также он предположил, что в Киеве рассчитывают на сдвиги, которые, возможно, произойдут в американской политике после прихода к власти избранного президента Джо Байдена.

Вероятно, украинские власти надеются, на новые санкции против России, которые может ввести администрация Байдена, в том числе и по Крымскому вопросу. И такое развитие событий действительно вполне возможно, отметил сенатор. Но, даже если США введут против России новые ограничительные меры, на статусе Крыма это никак не отразится.

«Пребывание Крыма в составе Украины – это исторический казус, который практически не отразился на самом полуострове. Там не утвердился украинский язык, и нет значительных сил, которые выступали бы за единство с Украиной», — подчеркнул Пушков.

Пушков напомнил Кулебе о Порошенко, мечтавшем поднять флаг Украины над Севастополем

В заключение сенатор напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко тоже грозился поднять украинский флаг, только над Севастополем. Но с тех пор прошло время, которое все расставило по местам – где теперь Порошенко, и где Севастополь. И Кулеба также может, если хочет, вывешивать украинский флаг на своем балконе, добавил Пушков.

«Потому в статусе Крыма ничего не изменится, а надежды на его возврат со стороны Киева высказываются каждый год. Перспективы этого в 2021 году ближе не будут. Вопрос Крыма закрыт», — заключил член Совета Федерации.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма «адской» для Москвы в будущем году, назвав это выступление «заявлением из преисподней».

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