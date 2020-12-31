Пушков напомнил Кулебе о Порошенко, мечтавшем поднять флаг Украины над Севастополем

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, прежде чем мечтать об украинском флаге над Симферополем, лучше бы вспомнил о Порошенко, который в свое время тоже собирался поднять жовто-блакитный флаг над Севастополем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, прежде чем мечтать об украинском флаге над Симферополем, лучше бы вспомнил о Порошенко, который в свое время тоже собирался поднять жовто-блакитный флаг над Севастополем.

Об этом в комментарии газете «Взгляд» заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, который также посоветовал украинскому министру вывешивать флаг Украины на собственном балконе.

Ранее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью ТСН, что в наступающем 2021 году Киеву нужно будет так усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма, чтобы тема полуострова стала для Москвы «адской». В том же интервью Кулеба выразил надежду, что когда-нибудь украинский флаг снова будет поднят над столицей Крыма – Симферополем.

«Киев может поднимать вопрос Крыма на международных площадках, создавать «крымскую платформу», но по сути это ничего не меняет. Никаких дополнительных возможностей оказать давление на Москву у Киева не появится», — заявил по этому поводу председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Также он предположил, что в Киеве рассчитывают на сдвиги, которые, возможно, произойдут в американской политике после прихода к власти избранного президента Джо Байдена.

Вероятно, украинские власти надеются, на новые санкции против России, которые может ввести администрация Байдена, в том числе и по Крымскому вопросу. И такое развитие событий действительно вполне возможно, отметил сенатор. Но, даже если США введут против России новые ограничительные меры, на статусе Крыма это никак не отразится.

«Пребывание Крыма в составе Украины – это исторический казус, который практически не отразился на самом полуострове. Там не утвердился украинский язык, и нет значительных сил, которые выступали бы за единство с Украиной», — подчеркнул Пушков.

В заключение сенатор напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко тоже грозился поднять украинский флаг, только над Севастополем. Но с тех пор прошло время, которое все расставило по местам – где теперь Порошенко, и где Севастополь. И Кулеба также может, если хочет, вывешивать украинский флаг на своем балконе, добавил Пушков.

«Потому в статусе Крыма ничего не изменится, а надежды на его возврат со стороны Киева высказываются каждый год. Перспективы этого в 2021 году ближе не будут. Вопрос Крыма закрыт», — заключил член Совета Федерации.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма «адской» для Москвы в будущем году, назвав это выступление «заявлением из преисподней».