Клинцевич: глава МИД Украины похож на ребенка, не отвечающего за свои слова

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не несет никакой ответственности за произнесенные им слова, так как на него, как на должностное лицо, не возложено никаких обязательств.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не несет никакой ответственности за произнесенные им слова, так как на него, как на должностное лицо, не возложено никаких обязательств.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя угрозы главы украинского МИД Дмитрия Кулебы усилить в отношении России санкционное давление из-за Крыма В частности, украинский министр заявил, что Киев должен в наступающем 2021 году сделать так, чтобы «священная» для Москвы тема Крыма, стала «адской». Кроме того, Кулеба, выступая в эфире местного телеканала ТСН, выразил уверенность в том, что наступит день, когда над Симферополем вновь будет поднят украинский флаг.

«Дмитрий Кулеба как должностное лицо не несет никакой ответственности за то, что говорит. На него никакие обязательства не возложены, его слова ничего не стоят и не влекут за собой никаких последствий. Российские власти это понимают», — заявил Франц Клинцевич, комментируя выступление главы МИД Украины.

При этом экс-сенатор отметил, что президент Украины Владимир Зеленский назначает на ключевые должности в правительстве людей, руководствуясь не на их профессионализм, а исключительно на то, насколько они преданны лично ему самому или западным кураторам. В результате, в правительстве страны собрались настолько низкопрофессиональные люди, что вся роль внешнеполитического ведомства свелась только к необходимости озвучивать информацию, и не более того.

Сам украинский министр иностранных дел, по словам Клинцевича, похож на ребенка, не отвечающего за свои слова.

«Это попытки поиграть во взрослого дядю, но в случае, если Украина что-то нам устроит, ответные действия будут не детскими или шуточными, а серьезными» , — подчеркнул собеседник издания.

В то же время экс-сенатор напомнил, что Украина остается для России братской страной и с этим нужно считаться. Однако в Москве считают нужным прямо и объективно отмечать, что заявления, подобные тем, что позволил себе Кулеба, вызывают у россиян лишь недоумение и сожаление.

«Как говорится, «собака лает, а караван идет». Главное, чтобы караван под названием Россия спокойно шел. А Кулеба и его коллеги даже укусить нас не в состоянии, не то, что ногу перегрызть». – заключил Франц Клинцевич.

Напомним, ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова Дмитрий Кулебы о том, что Киев сделает Крым «адской» темой для России.

По мнению Марии Захаровой это было «заявление из преисподней». Такую оценку словам Кулебы она дала на своей страничке в Facebook.