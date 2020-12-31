Сатановский сравнил Кулебу и Зеленского с брехливыми собаками

Главе МИД Украины Дмитрию Кулебе мало постоянных нападок на Россию, он решил испортить отношения и с Венгрией, обвинив ее в увеличении своего влияния в Закарпатье. Попутно Кулеба обвинил Москву в том, что это она мешает Киеву и Будапешту налаживать связи.

Украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе мало постоянных нападок на Россию, он решил испортить отношения и с Венгрией, обвинив ее в увеличении своего влияния в Закарпатье. Попутно Кулеба обвинил и Москву в том, что это она мешает налаживанию украино-венгерских отношений.

Эти заявления главы МИД Украины, с которыми Кулеба выступил в эфире телеканала «1+1». в личном Telegram-канале прокомментировал российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский. В первую очередь эксперт отметил «крутость» украинского министра.

«Мало ему было на Россию наезжать, насчет европейского мира, в котором теперь Украина до конца истории пребывать будет, порвав с миром русским, так теперь он с Венгрией отношения напряг до крайности. Грозит, пугает… Ишь, чего удумали! Венгров этнических в Закарпатье поддерживать. Не позволит это Киев. Не бывать такому, и все тут», — пишет политолог.

При этом Сатановский напомнил, что Украина с ее «европейским выбором» была «Диким Полем» и им остается, в отличие от той же Венгрии, которая всегда была Европой и является ею сейчас.

Таким образом, отмечает эксперт, непонятно, что означает европейский выбор Украины.

«Венгрию из Евросоюза выгнать и на ее место сесть? Или как? Губа не слишком раскатана? Или Киев объявит Будапешту войну, которой и Москве непрерывно угрожает? А то и на два фронта воевать будет», — задается вопросами политолог.

Также Сатановский спрашивает, что будет, когда Кулеба исчерпает свои «пустопорожние пугалки»? Кто тогда будет представлять Украину за ее пределами? Президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, справляется со своей ролью так же плохо, как Кулеба с ролью министра иностранных дел.

Самое интересное, отмечает Сатановский, узнать, на что рассчитывают первые лица Украины, которые под Новый год пересобачились со всеми соседями, отказались от российской вакцины от COVID-19, подняли для населения тарифы на немыслимую высоту, и вдобавок выступают с ничем неподкрепленными воинственными заявлениями.

«На что они там все рассчитывают? На Байдена, что ли?! Ну, тогда они совсем дураки. Или… В России как брехливую дурную собаку зовут? Пустолайка? Вот — это про них, в Киеве», — отмечает эксперт.

В заключение своих рассуждений Евгений Сатановский предсказывает, что Зеленский, Кулеба и им подобные, запутаются в собственных аферах, заврутся, заворуются и окажутся не в состоянии объяснить простым украинцам, что именно они делают и почему именно они управляют страной. В результате они спровоцируют обострение военного конфликта в Донбассе, рассчитывая втянуть США или хотя бы Европу в войну против России.

При чем, предупреждает политолог, с Киева станется устроить что-то подобное под Новый год или под православное Рождество. А в качестве объяснений своим действиям эти «неадекватные люди», по словам эксперта, могут пожаловаться, что их «в Москве не уважают». Но дело в том, что их не уважают и в Минске, и в Будапеште. Их не уважают нигде, потому что не за что уважать, подчеркивает Сатановский.