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20:47   30 Декабря 2020
Происшествия

Пассажирский автобус в Сирии подвергся нападению банды террористов

Пассажирский автобус в Сирии подвергся нападению банды террористов

Террористическая атака на транспортное средство произошла на трассе Дейр-эз-Зор—Пальмира.

Жертвами нападения на пассажирский автобус в Сирии стали 28 местных жителей. Об инциденте сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Инцидент случился вблизи поселения Кабажеб. Кроме 28 погибших пассажиров, еще 13 сирийцев получили ранения разной степени тяжести. Обстоятельства нападения выясняются.

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#сирия #террористы #пассажирский автобус

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