Попытки Запада дискредитировать российские вакцины оказались безуспешны, считает Кедми.

Россия в первых рядах создала две вакцины от коронавируса, тем самым постепенно возвращаясь на то место в мировом развитии, которое было у нее во времена Советского Союза. Такой вывод следует из рассуждений политолога и экс-главы израильской спецслужбы Натив Якова Кедми.

«В США есть две вакцины, в Великобритании вакцина будет с помощью России. А где другие страны? Это говорит о том, что Россия постепенно возвращается на то место в мировом развитии — научном, медицинском и так далее, — которое у нее было раньше», — отметил Кедми в ходе выступления на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Попытки Запада дискредитировать российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» оказались безуспешны. О широкой информационной кампании против «Спутника V», развернутой в американских и европейских СМИ, «Политика Сегодня» писала ранее.

Соединенные Штаты, в отличие от России, пандемию переживают крайне тяжело — с потерей мирового влияния, несмотря на громкие заявления американских политиков, констатирует Кедми. В Европе дела обстоят не лучше: страны Евросоюза не смогли проявить солидарность друг с другом в тяжелый для всего мира момент. Более того: процесс окончательного выхода Великобритании из Евросоюза происходил именно во время пандемии.

«Европа с трудом справляется на уровне отдельных государств с эпидемией коронавируса. Никакой реальной взаимопомощи между европейскими странами не произошло», — отметил политолог.

Ранее будущий президент США Джо Байден привился вакциной против коронавируса, разработанной немецкими компаниями Pfizer и BioNTech, несмотря на негативные побочные эффекты, выявленные незадолго до этого. О том, почему американцы опасаются «генетической вакцины» и чего ожидают от опасной новинки объяснил профессор-вирусолог в нашей статье.