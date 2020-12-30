Бывшего посла Молдавии в РФ Негуцу поместили под домашний арест

Подозреваемый в контрабанде анаболиков Андрей Негуца арестован на 30 суток.

Подозреваемый в контрабанде анаболиков Андрей Негуца арестован на 30 суток.

Решение суда о помещении экс-посла Республики Молдова под домашний арест сообщила прокуратура Молдавии.

Ранее в отношении дипломата выдвинули обвинение в незадекларированном провозе крупной партии анаболиков через молдавско-украинскую границу. Андрей Негуца не признает себя виновным в контрабанде препаратов. После отзыва Негуцы на родину Игорь Додон подписал указ о назначении нового посла в России — Владимира Головатюка.