20:38 30 Декабря 2020Происшествия
Бывшего посла Молдавии в РФ Негуцу поместили под домашний арест
Подозреваемый в контрабанде анаболиков Андрей Негуца арестован на 30 суток.
Подозреваемый в контрабанде анаболиков Андрей Негуца арестован на 30 суток.
Решение суда о помещении экс-посла Республики Молдова под домашний арест сообщила прокуратура Молдавии.
Ранее в отношении дипломата выдвинули обвинение в незадекларированном провозе крупной партии анаболиков через молдавско-украинскую границу. Андрей Негуца не признает себя виновным в контрабанде препаратов. После отзыва Негуцы на родину Игорь Додон подписал указ о назначении нового посла в России — Владимира Головатюка.