20:29 30 Декабря 2020Политика
Зеленский утвердил закон о запрете судам ходить по рекам Украины под флагом РФ
Закон, запрещающий судам ходить по рекам Украины под флагом России, подписал глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба его офиса.
Закон, запрещающий судам ходить по рекам Украины под флагом России, подписал глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба его офиса.
Ранее Верховная рада Украины поддержала этот закон. В тексте сказано, что судам запрещается заход во внутренние воды Украины, если они ходят под российским флагом. Внутренние речные водные пути Украины включают крупнейшие реки Дунай, Днепр и Днестр.
"Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС", — сказано в сообщении.
Пресс-служба офиса Зеленского отмечает, что реализация норм закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры рек Украины.