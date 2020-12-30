Зеленский утвердил закон о запрете судам ходить по рекам Украины под флагом РФ

Закон, запрещающий судам ходить по рекам Украины под флагом России, подписал глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба его офиса.

Закон, запрещающий судам ходить по рекам Украины под флагом России, подписал глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба его офиса.

Ранее Верховная рада Украины поддержала этот закон. В тексте сказано, что судам запрещается заход во внутренние воды Украины, если они ходят под российским флагом. Внутренние речные водные пути Украины включают крупнейшие реки Дунай, Днепр и Днестр.

"Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС", — сказано в сообщении.

Пресс-служба офиса Зеленского отмечает, что реализация норм закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры рек Украины.