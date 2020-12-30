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20:21   30 Декабря 2020
Происшествия

МИД РФ осудил преступную атаку в Йемене

МИД РФ осудил преступную атаку в Йемене

Российское дипломатическое ведомство однозначно высказалось по поводу нападения на аэропорт и дворец в Адене.

Министерство иностранных дел России заявило, что осуждает террористическую атаку на социальные объекте в Йемене. Ранее стало известно, что в африканском королевстве прогремела серия взрывов.

Первые три взрыва стали следствием ракетного удара по аэропорту в Адене, четвертый случился у здания правительственного дворца Маашик. Все инциденты произошли в момент прибытия в город членов нового правительства страны.

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#йемен #мид рф #террористическая атака

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