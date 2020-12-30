Внучка заболевшей COVID-19 Фрейндлих проведет Новый год с бабушкой в больнице

Внучка народной артистки СССР Алисы Фрейндлих сообщила в социальной сети, что Новый год они с мамой встретят в больнице рядом с бабушкой.

Внучка народной артистки СССР Алисы Фрейндлих сообщила в социальной сети, что Новый год они с мамой встретят в больнице рядом с бабушкой.

Анна Тарасова рассказала поклонникам в своем официальном Instagram-аккаунте о том, как известная актриса Алиса Фрейндлих встретит новый 2021 год.

По словам внучки, вместе со звездой фильма "Служебный роман" будет ее мать Варвара Владимирова и она сама. Предполагается, что они, судя по всему, также подхватили коварный вирус.

"Это первый Новый год, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время, судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса", — написала Анна.

Известно, что Фрейндлих находится в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова. Туда ее доставили на прошлой неделе с диагнозом COVID-19. Врачи оценивают ее состояние здоровья как тяжелое, но стабильное.