Новая война в Ираке начнется в первые две недели 2021 года — Кедми

«Смешать все карты» может новая американская операция в Ираке, считает Кедми.

Кардинально поменять миропорядок и «смешать все карты» в 2021 году может новая американская операция в Ираке, полагает политолог Яков Кедми. Экс-руководитель израильской спецслужбы Натив считает, что очередное вмешательство США на Ближний Восток произойдет в первые 14 дней наступившего года.

«Вероятность этого высокая. И совершенно ясно, что если это будет американская операция, то мы не будем в стороне. И если это произойдет, то выбьет из равновесия не только Ближний Восток, но и весь мир», — спрогнозировал политолог в ходе выступления на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Новая операция Штатов в Ираке не будет результатом осмысленной государственной политики, а станет импульсивным решением «неуравновешенного человека», который занимает пост президента США, рассуждает Кедми, подразумевая пока еще главу Белого дома Дональда Трампа. Демократ Джо Байден сменит действующего президента только 20 января, так что у Трампа есть возможности предпринять принципиально важные шаги перед уходом.

На авантюру республиканец готов пойти несмотря на то, что с конца 2020 года США находятся в самой опасной кризисной ситуации со времен конца гражданской войны в 1865 году. Страна рискует провалиться в кризис аналогичный тому, что был во времена Великой депрессии почти сто лет назад, считает эксперт.

«С высокой вероятностью, США стоят на пороге совершенно ненужной войны на Ближнем Востоке с одним из серьезнейших государств на Ближнем Востоке [Ираном, — прим.ред.]», — заключил Кедми.

В конце ноября в Иране был убит пятый физик-ядерщик за последние 13 лет — Мохсен Фахризаде. Во всех случаях убийства происходили похожими способами: с помощью взрыва транспортного средства. В Министерстве обороны Ирана уверены, что в смерти иранского ученого, как и в пяти смертях до него, виноваты спецслужбы США и Израиля. Подробнее об этом читайте в нашей статье.