Общая сумма исков Пригожина к Навальному и его соратникам составила 77 млн рублей

Пресс-служба компании "Конкорд" раскрыла подробности, связанные с исками петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному и его сторонникам.

Пресс-служба компании "Конкорд" раскрыла подробности, связанные с исками петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному и его сторонникам.

Сотрудники редакции ИА "Интерфакс" поинтересовались у пресс-службы "Конкорда", сколько всего исков о защите чести, достоинства и деловой репутации было подано Евгением Пригожиным к основателю ФБК (признан иноагентом на территории РФ) Алексею Навальному и его приспешникам.

Журналисты попросили уточнить общую сумму, которую бизнесмен намерен взыскать с ответчиков. Также они спросили, будут ли в дальнейшем подаваться аналогичные иски.

Отвечая на вопросы издания, пресс-служба "Конкорда" отметила, что десять исков Пригожина, которые были поданы в московские суды, сейчас рассматриваются. Еще четыре иска поданы и находятся на этапе принятия судом. В ближайшее время планируется отправить в суд шесть новых дел.

"По состоянию на 30.12.2020 г. десять исков Евгения Викторовича Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданные юридической службой компании «Конкорд» в московские районные суды, приняты и рассматриваются. В их числе - иск о признании ничтожным брачного договора Любови Соболь и Сергея Мохова. Еще четыре иска поданы, но пока находятся в процессе принятия судом, в соответствии со стандартными процессуальными действиями", — отметили в пресс-службе компании.

Общая сумма исковых требований составляет 77 миллионов рублей. Сотрудники пресс-службы продолжают отслеживать публикации на предмет наличия сведений, не соответствующих действительности, а также порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Пригожина.

Ранее предприниматель прокомментировал "линию защиты", которую выбрали Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь в суде.